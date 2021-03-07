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Dünya Pakistan'da tren kazası: 1 ölü, 40 yaralı
Dünya

Pakistan'da tren kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az bir kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 10:09:00 -
Pakistan'da tren kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Yetkililer, Lahor'a giden 18 vagonlu trenin 8 vagonunun Rohri ve Sangi istasyonları arasında raydan çıktığını ve demir yolu trafiğinin iki yönlü, geçici olarak durduğunu açıkladı.

Tren kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Demiryolu Bakanı Azam Sawati, kazada ölen kişinin yakınlarına ve tüm yaralılara tazminat ödeneceğini söyledi.

Pakistan'da demir yolu altyapısının yetersiz olması nedeniyle sık sık tren kazaları meydana geliyor.

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