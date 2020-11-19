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Aktüel Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü
Aktüel

Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:36:28 -
Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada iki askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Peş Ziyaret bölgesindeki güvenlik noktasına teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiği, bir askerin yaralandığı kaydedildi.

Kaçan teröristleri bulmak için operasyon başlatıldı.

Geçen ay, Kuzey Veziristan'da el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker yaşamını yitirmişti.

Ordu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

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