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Dünya Pakistan'da silahlı saldırı! Muhabir hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan'da silahlı saldırı! Muhabir hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor şehrinde bir muhabirin, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 19:48:00 -
Pakistan'da silahlı saldırı! Muhabir hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor şehrinde bir muhabirin, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü belirtildi.

Yetkililer, Pakistan'ın yerel kanallarından Capital TV için çalışan Husnain Shah isimli muhabirin, Lahor Basın Kulübü yakınlarında motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis memuru Safdar Raza Kazmi, Shah'ın kimler tarafından öldürüldüğüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Meslektaşlarının saldırıya uğramasına tepki gösteren çok sayıda muhabir, Lahor'da bir araya gelerek faillerin yakalanmasını istedi.

Pencap Eyalet Başbakanı Uzman Buzdar, saldırıyı kınadı.

Pakistan, Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) 2020 yılı Küresel Cezasızlık Endeksi raporunda 9’uncu sırada yer almıştı.

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