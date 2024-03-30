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Dünya Pakistan'da şiddetli yağış: 5 ölü
Dünya

Pakistan'da şiddetli yağış: 5 ölü

Yeniakit Publisher
2024-03-30 17:35:00 -
Pakistan'da şiddetli yağış: 5 ölü

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresinin (PDMA) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle evlerin çatılarının çöktüğü, sellerin meydana geldiği ve bazı yolların kapandığı kaydedildi.

Açıklamada, eyalete bağlı Shangla bölgesinde 3 çocuk, Bajaur bölgesinde ise 1 çocuk ve 1 yetişkinin şiddetli yağış kaynaklı sel ve diğer olaylarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Eyalette seller ve çatı çökmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişinin yaralandığı vurgulanırken, 2 çocuğun da selde kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, güvenlik önlemleri nedeniyle bölgedeki bazı yolların kapatıldığını duyurdu.

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