Pakistan'da seçim konvoyuna bombalı saldırı! Ölüler ve yaralılar var
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Sibi’de eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) düzenlediği seçim konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.
4 kişi öldü onlarca yaralı
Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, saldırının yaşandığı bölge güvenlik kordonu altına alındı.
Pakistan'da 8 Şubat'taki genel seçimler öncesi düzenlenen saldırı güvenlik güçlerini alarma geçirirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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