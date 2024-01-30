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Dünya Pakistan'da seçim konvoyuna bombalı saldırı! Ölüler ve yaralılar var
Dünya

Pakistan'da seçim konvoyuna bombalı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-01-30 18:22:00 - 2024-01-30 18:45:13

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Sibi’de eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) düzenlediği seçim konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

 

4 kişi öldü onlarca yaralı

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, saldırının yaşandığı bölge güvenlik kordonu altına alındı.

Pakistan'da 8 Şubat'taki genel seçimler öncesi düzenlenen saldırı güvenlik güçlerini alarma geçirirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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