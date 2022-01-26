Pakistan'da saldırı! Çok sayıda asker öldü
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde ordu güçlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 Pakistan askeri yaşamını yitirdi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde ordu güçlerini hedef alan saldırıda en az 10 askerin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı, Belucistan eyaletinde bulunan Keç ilçesinin Deşt bölgesinde meydana geldi.
Pakistan ordusuna ait bir karakolu hedef alan saldırıda en az 10 askerin öldüğü ifade edildi.
Bölge kaynakları saldırıda 4 askerin de kaybolduğunu belirtti.
Saldırının bölgedeki bağımsızlık yanlısı Beluç gruplarca düzenlendiği tahmin ediliyor.
Son dönemde Beluç grupların bölgede Pakistan ordusuna yönelik saldırılarının arttığı dikkat çekiyor.
Kaynak: Mepa News