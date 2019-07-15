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Pakistan'da pazar yerine yıldırım düştü: 22 ölü

Pakistan'ın Azad Keşmir özerk bölgesinde bir pazar yerine yıldırım düşmesi sonucunda 22 kişi yaşamını yitirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
Pakistan'da pazar yerine yıldırım düştü: 22 ölü

Pakistan medyasında yer alan habere göre, Azad Keşmir'in Lesva bölgesinde meydana gelen olayda 9'u bir camide bulunan Tebliğ Cemaati üyesi ile iki askerin aralarında bulunduğu 22 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

Turistik bir bölge olarak bilinen Lesva'da yaşanan olay sonucu pazar yeri tamamen hasar görürken, şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle bölgeye gelen bazı turistlerin de kaybolduğu belirtildi. 

Kayıpları bulmak ve hasar tespiti için Pakistan ordusunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 

Azad Keşmir'in genelinde yaşanan sel ve yıldırım çarpmaları sonucu 220 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 120 ev ve 70 dükkanın da hasar gördüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
  1. Azad Keşmir
  2. Lesva bölgesi
  3. Pakistan ordusu
  4. Pakistan
  5. küçükbaş hayvan

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