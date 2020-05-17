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Pakistan'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 40 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:14:15 -
Pakistan'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 40 bini aştı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 1352 kişi artarak 40 bin 151 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 39 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası toplam ölü sayısı 873'e yükseldi.

Yapılan 14 bin 175 test sonucunda 1352 kişide virüs görüldü. Böylece toplam vaka sayısı 40 bin 151 oldu. Toplam test sayısı ise 373 bin 410 olarak açıklandı.

Virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 11 bin 341 kişi iyileşti.

Ülkedeki vakaların 15 bin 590'ı Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka ise 112 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.


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