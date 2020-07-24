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Aktüel

Pakistan’da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:17:24 -
Pakistan’da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 270 bini aştı.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede görülen 1209 yeni Kovid-19 vakası ile birlikte toplam vaka sayısının 270 bin 400’e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirdiği, salgın dolayısıyla şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayınının 5 bin 763’e yükseldiği kaydedildi.

Şimdiye kadar 1 milyon 820 binin üzerinde Kovid-19 testinin yapıldığı Pakistan’da sadece haziran ayında 130 binin üzerinde Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.

Ülkede hastalığa yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 219 bin 783’e ulaştı.

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