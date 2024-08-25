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Dünya Pakistan'da katliam! Polisten açıklama geldi!
Dünya

Pakistan'da katliam! Polisten açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 15:14:00 -
Pakistan'da katliam! Polisten açıklama geldi!

Polis ve yerel medya Pazar günü Pakistan'ın güneybatısında ve kuzeybatısında meydana gelen iki trafik kazasında en az 40 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yerel yayın kuruluşu Geo News'in kurtarma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pakistan yönetimindeki Keşmir'de, başkent İslamabad'a yaklaşık 80 kilometre (50 mil) uzaklıktaki Rawlakot yakınlarında bir yolcu aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 29 yolcu hayatını kaybetti.

Rawlakot Komiseri Abdul Hameed Khan, yol kazasında 21 kişinin öldüğünü doğruladı. Yerel televizyon kanalları, olay yerinde toplanan yerel halkla birlikte ağır hasar görmüş otobüsün yokuş aşağı kayaların üzerinde yatarken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

Polis, bir başka kazada, Pazar sabahı Pakistan'ın güneybatısında bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 Şii hacının öldüğünü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Kaza, İran sınırındaki Belucistan eyaletinin Lasbella bölgesinde meydana geldi. Kuzeydoğu Pencap eyaletinden gelen kurbanlar İran'a gidiyordu.


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Yapılan ilk incelemeler kazanın frenlerin tutmamasından kaynaklandığını gösteriyor. Olay, Çarşamba günü İran'ın Yezd kentinde meydana gelen otobüs kazasında 28 Pakistanlı hacının ölmesi ve 23'ünün yaralanmasından günler sonra meydana geldi. Pakistan'da trafik kazaları, özellikle yetersiz güvenlik standartları nedeniyle yaygın olarak görülüyor.

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