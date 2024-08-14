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Dünya Pakistan'da kanlı çatışma
Dünya

Pakistan'da kanlı çatışma

Yeniakit Publisher
2024-08-14 02:01:00 -
Pakistan'da kanlı çatışma

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde askerler ile saldırganlar arasında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiği, 6 saldırganın öldürüldüğü ifade edildi.

Pakistan ordusu, saldırganların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA
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