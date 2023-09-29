Pakistan'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 1'i polis 34 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında 1'i polis 34 kişi yaşamını yitirdi, 130'dan fazla kişi yaralandı.
Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı.
1'İ POLİS 34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTTİ!
Bombalı terör saldırısında 1'i polis 34 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.
Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.
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SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.