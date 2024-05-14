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Dünya Pakistan'da İHA saldırısı: 4 kişi öldü... Füze ateşlendi: Kimin sorumlu olduğunu tespit etmek için harekete geçtiler
Dünya

Pakistan'da İHA saldırısı: 4 kişi öldü... Füze ateşlendi: Kimin sorumlu olduğunu tespit etmek için harekete geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-05-14 21:45:00 - 2024-05-14 22:40:02
Pakistan'da İHA saldırısı: 4 kişi öldü... Füze ateşlendi: Kimin sorumlu olduğunu tespit etmek için harekete geçtiler

Pakistan'da insansız hava aracıyla bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde insansız hava aracından (İHA) ateşlenen füzenin bir eve isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, polis yetkilisi Hidayet Ullah, Pakistan'ın Afganistan'a komşu Güney Veziristan bölgesindeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Kimliği belirlenemeyen kişilerce insansız hava aracından füze ateşlendiğini belirten Ullah, saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivilin öldüğünü ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bölge sakinleri de hayatını kaybedenlerin cansız bedenini bir askeri kampın yakınına taşıyarak saldırıyı protesto etti.

Hükümet yetkililerinden, saldırının sorumlularının kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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