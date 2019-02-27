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Pakistan'da hareketli saatler! İmran Han, Ulusal Komuta Konseyini topladı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından Ulusal Komuta Konseyini topladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:40
Pakistan'da hareketli saatler! İmran Han, Ulusal Komuta Konseyini topladı

Yerel basında çıkan haberlere göre,İmran Han'ın başkanlık ettiği toplantıda, iki nükleer güç arasında gerilime yol açan gelişmeler üzerine durum değerlendirmesi yapıldı.

Misilleme önlemleri ve stratejiler görüşüldü

Toplantıya, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ve kuvvet komutanlarının katıldığı belirtildi. 

Kaynaklar, Gafur'un nükleer cephanelik güvenlik mekanizmaları hakkında brifing verdiği toplantıda, misilleme önlemleri ve stratejisinin ele alındığını bildirdi. 

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:40
  1. Hindistan
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  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • Cevat Cevat 52 dk önce
    BUNDAN 2 Hafta önce yahudi sionist seytan netanyahu hindistaydi. Ineklere tapan putperest hindulari musluman pakistana kiskirtti..kuran azimussanda..onlar YAHUDI..fitne atesini yakarlar diyor...BU dunyadaki butun fitnelerin..savaslarin arkasindaä...yahudi sionist..rotschild rokofeller JP.morgan warburg..vs vardir. BUTUN bankalari.170tane devletlerin merkez bankalari turkiyede dahil Rothsild kontrolunde..tcyi de onlar kurdu..aparatlar coktur butun masonlar aparattir....rothsild abdulhamide geldi seni yikacam dedi....selanikten gelen sabataist yahudi hareket ordusu Mahmud sevket pasa itinin komutasindaki ordu rotsildin ordusudur......1909.da istanbula girdi ve idareyi ingiltereye verdi.....hakiki tarih budur....tcnin yazdigi tarih 100.yuz yalandir..yalandir..kamalizmle kafalar formatlaniyor....20.ü30.sene sonra hakiki tarih ortaya cikacaktir....basel de herzl.in el yazisini okudum. Osmanliyi yikip. Cumhuriyet kuracagiz diye yazmis..teodor herzl...1897.de..............hakk allahdan gelendir. Gerisi hep angarya.....AYAGA kalk cok ezildin MUMIN ve musluman turk evladi.......CEVAT
  • nostaljinostalji1 sa önce
    Ben açıkça Pakistan veHindistan'ın savaşıp birbirlerine TAMAMEN yok etmelerini ve orada milyonlarca insanın gebermesiniisterim. Zaten dünya nüfusu gereğinden fazla ,dünya bu nüfusu besleyemiyor. Ölen ölsün kalan sağlar dünyanın dır.

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