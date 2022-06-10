Pakistan’da fırtına felaketi: 1 ölü, 8 yaralı
Pakistan’ın Peşaver şehrinde meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ağaçlar yerinden sökülüp bazı evlerin çatı ve duvarları çökerken fırtına nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Peşaver şehrinde meydana gelen fırtına nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Pakistan’da meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, Pakistan’ın Peşaver şehrinde fırtına nedeniyle en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Şehirde fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, bazı evlerin çatı ve duvarları çöktü. Fırtına nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu yaralananların çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Ulaşımda aksamalar yaşandı
Ayrıca fırtına nedeniyle şehirde toz fırtınaları meydana gelirken, şehrin çeşitli yerlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.