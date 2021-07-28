Pakistan'da felaket: Ölüler var

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, gece başlayan ve giderek şiddetini artıran yağışlar sonucu şehrin E-11 ve D-12 sektörlerinde sel meydana geldi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Polis yetkilileri, E-11 sektöründe zemin katındaki bir evi su basması sonucu bir anne ile oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve önlem almalarını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de sel sularının araçları sürüklediği görüldü.

Sabah saatlerinde şiddeti azalan yağmurun ardından selin etkili olduğu yerlerde temizlik çalışmaları başladı. Ordu mensupları da bu çalışmalara destek veriyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.