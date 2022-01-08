  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan'da felaket! Çok sayıda kişi donarak öldü
Dünya

Pakistan'da felaket! Çok sayıda kişi donarak öldü

Pakistan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 kişi donarak öldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 14:59:00 -
Pakistan'da felaket! Çok sayıda kişi donarak öldü

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree'de araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru, eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgede seyreden çok sayıda araç sebebiyle trafiğin tıkandığını, bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ahmed, dağlık bölgedeki şehre giriş ve çıkışların yarın akşama kadar kapatıldığını ifade ederek binlerce kişinin sokaklarda kaldığını ve bu kişileri tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, sivil personelin yanı sıra askerlerin de katıldığını söyledi.

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Pencap yönetimi, Murree'yi afet bölgesi ilan etti.

Başbakan İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, turistlerin Murree'de trajik ölümü sebebiyle sarsıldığını ve üzgün olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay