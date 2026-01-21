Pakistan'da facia büyüyor: AVM yangınında ölü sayısı 28’e çıktı, 81 kişi hala kayıp!

Pakistan’ın ticaret merkezi Karaçi’de Cumartesi gecesi başlayan alevler, bir alışveriş merkezini adeta mezarlığa çevirdi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından enkaza giren arama kurtarma ekipleri, korkunç tabloyla karşılaştı.

Yetkililer, şu ana kadar yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e yükseldiğini resmen duyurdu.

Ancak facianın boyutu sadece bununla sınırlı değil; 81 kişinin hala kayıp olduğu ve ailelerinin umutlu bekleyişinin sürdüğü ifade edildi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KATLARDA CAN PAZARI

Kurtarma operasyonunun seyrine dair bilgi veren yetkililer, çalışmaların zemin ve birinci katlarda tamamlandığını, ekiplerin şimdi ise yangının en yoğun hissedildiği ikinci ve üçüncü katlara ulaşmaya çalıştığını belirtti.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri, dumanın ve enkazın yarattığı zor şartlar altında ilerlemeye çalışırken, ulaşılamayan katlarda yeni cesetlerin bulunmasından ve ölü sayısının dramatik şekilde artmasından endişe ediliyor.

YANGININ NEDENİ GİZEMİNİ KORUYOR

Cumartesi gecesinden bu yana tüm şehri yasa boğan yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Yangının başladığı andan itibaren alışveriş merkezinin bir alev topuna dönmesine neyin sebep olduğu araştırılırken, teknik ekiplerin enkaz çalışmalarının bitmesiyle birlikte kapsamlı bir soruşturma başlatacağı bildirildi.

Şehirdeki güvenlik ve yangın önlemleri de bu büyük facia sonrası halk tarafından sert bir şekilde sorgulanmaya başlandı.