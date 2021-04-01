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Dünya Pakistan'da düğün dönüşü faciayı yaşadılar: 10 ölü, 35 yaralı
Dünya

Pakistan'da düğün dönüşü faciayı yaşadılar: 10 ölü, 35 yaralı

Pakistan'da düğünden dönenleri taşıyan bir otobüs kaza yaptı. Kaza sonucu 4'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 20:04:00 - 2021-04-01 20:07:36

Pakistan’da düğünden dönen otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Düğünden dönenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Pakistan’ın Sindh eyaletinin Larkana bölgesinde düğünden dönen davetlileri taşıyan otobüs kaza yaptı. Kaza sonucu devrilen otobüste ilk belirlemelere göre, 4’ü çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 20’si ağır 35 kişi yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüsün Larkana'dan Dadu’ya gittiğini sırada traktörle çarpıştığı ve çarpmanın etkisi ile devrildiği belirtildi. Polis, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

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