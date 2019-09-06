0553 313 94 23

Pakistan'da dang humması vakalarında artış

06 Eylül 2019 Cuma 21:57
Pakistan'da dang humması vakalarında artış

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Ravalpindi kentinde son bir haftada 69 kişide dang humması görüldüğü bildirildi.

Ravalpindi'nin bağlı olduğu Pencap eyaleti sağlık otoritelerince yapılan açıklamada, Ravalpindi kentinde son bir haftada 69 dang humması vakası görüldüğü belirtildi.

Bu hastalardan birinin hayatını kaybettiği, eyalette 2019 yılında dang humması şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısının bin 127 olduğu, sayının geçen yıl ise yalnızca 539 olduğu açıklandı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde de hasta sayısında artış görüldü. Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NHS) açıklamasına göre, Sindh eyaletinde hasta sayısı geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artarak 800'ü aşarken bu sayı Hayber Pahtunhva eyaletinde 175'ten 566'ya çıktı.

Hastalığın yayılmasının sebepleri arasında muson yağışları nedeniyle oluşan su birikintileri, temiz suya ulaşım imkanının azlığı, elektrik ve su kesintileri nedeniyle kuyu sularına yönelme ve yeterli sterilizasyonun yapılamaması gösteriliyor.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 21:57
  1. Dang humması
  2. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    A Milli Futbol Takımı, Andorra maçına hazır
    1. A Milli Futbol Takımı, Andorra maçına..
    2. ABD'den flaş hamle! Sınırlama geliyor
    3. Türkiye-Andorra maçına doğru
    4. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya..
    5. Samandağ’da orman yangını kontrol..
    6. İsrail askerleri Gazze sınırında 2..
    7. İYİ Partili Başkan'dan gözü yaşlı..
    8. "5. Karaova Bağbozumu Şenliği" başladı
    9. Üzerinde 3 kişinin bulunduğu..
    10. Pendik'te fabrika yangını
    11. Norveç'te terör saldırısı..
    12. Açılan standın tüm geliri LÖSEV’e
    13. Pakistan'da dang humması vakalarında..
    14. İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya..
    15. Ramil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu
    16. Hayrettin Sönmez’in gözü dünya..
    17. Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu..
    18. İzmir’de 143 kaçak göçmen yakalandı
    19. Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye..
    20. UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:..
    21. 2019-2020 güz dönemi üniversiteler ne..
    22. Dorian Kasırgası ABD'nin doğu..
    23. BM, Kıbrıs liderlerini bir araya..
    24. Başkan Erarslan'dan 'genç evlilik'..
    25. Pakistan’da korkunç kaza: 7’si çocuk 8..
    26. Afrika Birliği Sudan’a yönelik..
    27. Nevşehir’de trafik kazası: 1 yaralı
    28. Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu..
    29. Kahramankazan’da 70 kişi zehirlenme..
    30. Elazığ’daki kazada anneanneden sonra..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim