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Dünya

Pakistan'da böyle dolandırıcılık görülmedi! Kurbanlık koyun diye aldılar bakın ne çıktı

Pakistan'da Kurban Bayramı için kurbanlık pazarına giden bir kişi akılalmaz bir şekilde dolandırıldı. Dolandırıcılar keçinin üzerine koyun yünü yapıştırarak satışa sundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 20:35:00 -
Pakistan'da böyle dolandırıcılık görülmedi! Kurbanlık koyun diye aldılar bakın ne çıktı

Pakistan’da Kurban Bayramı için alınan kurbanlık koyunun üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi olduğu ortaya çıktı.

Pakistan’da 1 Ağustos’ta başlayacak olan Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile kurban satışları başladı. Pencap eyaletinde bir vatandaş ise dolandırıcılar tarafından mağdur edildi. Dolandırıcılar, vatandaşa kurbanlık koyun diye üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi sattı.

Tutkal ile koyun yünü yapıştırıldı

Vatandaş, aldığı hayvanın tüylerinin dökülmesi ile dolandırıldığının farkına varırken, keçinin üzerine tutkal ile koyun yünü yapıştırıldığı ortaya çıktı. Olayın görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu

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