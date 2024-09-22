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Dünya Pakistan'da bombalı saldırı: Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı! 1 ölü var
Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı! 1 ölü var

Yeniakit Publisher
2024-09-22 18:07:00 - 2024-09-22 18:14:03
Pakistan'da bombalı saldırı: Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı! 1 ölü var

Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoydan bir otomobil mayınla patlatıldı. Çok sayıda yaralı var haberi gelirken Pakistan'da yabancı diplomatların güvenliğini sağlamaktan sorumlu bir polis memuru bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Rusya'nın İslamabad Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Albert Horev'in de bulunduğu heyete eşlik eden bir araç, mayın patlaması sonucu infilak etti, görevli polisler yaralandı, ancak diplomatlardan yaralanan olmadı.

POLİSLER YARALANDI

Açıklamaya göre Rus Büyükelçi, diğer bazı devletlerin Pakistan büyükelçilerinden oluşan heyetin bir parçası olarak İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Swat Vadisi'nde turizmin geliştirilmesi ile ilgili bir foruma katılmıştı.

Açıklamada, "Mingora kentinden otele gidildiği sırada eskort otomobili mayın ile temas ederek infilak etti. Birkaç polis çalışanı yaralandı. Diplomatlardan yaralanan olmadı" ifadeleri yer aldı.

Son dakika gelen habere göre: Pakistan'ın kuzeybatısında bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir düzine yabancı diplomatın güvenliğini sağlayan bir polis memuru yaşamını yitirdi.Polis, tüm diplomatların güvende olduğunu ve İslamabad'a geri dönmekte olduklarını söyledi.

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