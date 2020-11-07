Pakistan’da Babür ihtişamı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde 17. yüzyılda Babürlüler döneminde inşa edilen Vezir Han Camii eşsiz mimarisi, görkemli duruşu, bünyesinde bulunan incelikli işlemeleriyle ülkenin başlıca cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Tarihi caminin inşasına Hint alt kıtasının çeşitli bölgelerinde aralarında Tac Mahal, Cuma Camii ve Kızıl Kale’nin de bulunduğu önemli eserler bırakan Babür Sultanı Şah Cihan döneminde 1634’te başlandı. Yapımı yaklaşık 7 yıl süren cami, ismini Vezir Han olarak bilinen dönemin Pencap Valisi Hekim İlmüddin Ensari’den aldı. Lahor Kalesi’ne oldukça yakın mesafede olan cami, Babür sultanlarınca burada bulundukları dönemde cuma selamlığı olarak da kullanıldı. Yapının öne çıkan özellikleri arasında sekizgen 4 minaresi, geniş avlusu, 5 kubbesi ve oldukça ünlü çini ve hat işlemeleri yer alıyor. Caminin avlusunda, mabed inşa edildiği dönemde öğrenciler için düşünülen hücre şeklinde 32 küçük oda ile alt kıtadaki Babür camilerinin birçoğunda göze çarpan abdest havuzu bulunuyor.



Bölgenin değişimine şahitlik etti



Vezir Han Camii, Babürlüler döneminden günümüze ulaşan eserler arasında oldukça süslü işlemeleriyle de öne çıkıyor. Şehirdeki bir başka anıt Delhi Kapısı’nın yakınında bulunan camide girift çini işlemeleriyle bilinen “kashi-kari” çalışma stili göze çarpıyor. Yüzyıllardır ayakta duran caminin kubbelerindeki Kur’an-ı Kerim ayetleri ve çeşitli esmalardan oluşan hat yazıları, geometrik formlar, çiçek ve ağaç desenlerinden oluşan renkli çinileri ve motifleri yapıyı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline getiriyor.



İngiltere’nin Hindistan’ı sömürgesi haline dönüştürdüğü yüzyıllara, Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve modern Pakistan’ın geçen on yıllarına şahitlik eden cami, yaklaşık 380 yıldır ayakta duruyor ve ziyaretçilerini renk cümbüşü içinde tarih yolculuğuna çıkarıyor.