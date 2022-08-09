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Dünya Pakistan'da askeri konvoya saldırı: 4 ölü
Dünya

Pakistan'da askeri konvoya saldırı: 4 ölü

Pakistan'da, askeri konvoya düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 12:09:00 -
Pakistan'da askeri konvoya saldırı: 4 ölü

Pakistan'da, askeri konvoya düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Saldırı, Kuzey Veziristan bölgesinde gerçekleşti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Mir Ali bölgesinde, askeri konvoyun geçişi sırasında canlı bomba saldırısı düzenlendi.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Şerif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kuzey Veziristan'ın Mir Ali ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında 4 askerin şehadetine ben dâhil tüm millet üzülüyor. Cenab-ı Allah'tan bu şehitlerin vatanın savunması ve barışı için yaptığı fedakârlıkları kabul etmesini, sağ kalanlarına sabır vermesini niyaz ederiz. Şehitler başımızın tacıdır.
(İLKHA)

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