Pakistan'da 5,8 şiddetinde deprem! Pakistan'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Yeni Mirpur'un 1 kilometre güneydoğusu olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği bildirildi. Depremin başkent İslamabad, Lahor kenti ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildiği belirtildi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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