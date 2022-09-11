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Dünya Pakistan yas ilan etti!
Dünya

Pakistan yas ilan etti!

Pakistan'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 14:59:00 -
Pakistan yas ilan etti!

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü sebebiyle yarın ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Aurangzeb, Başbakan Şahbaz Şerif’in onayıyla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle yarın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

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