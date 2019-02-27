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Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin ardından ABD, Çin ve Fransa peş peşe açıklamalar yaparak Hindistan'ın saldırısını 'meşru' olarak gördü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:00
Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili olarak Çin, ABD ve Fransa'dan açıklama geldi. Fransa, Hindistan'ın saldırısını "meşru" gördüklerini açıkladı.

Pakistan ve Hindistan arasında gerçekleşen sıcak temaslar sonrasında dünya ülkelerinden peş peşe açıklamalar geldi.

ABD: Terör karşıtı eylem

Bakan Pompeo, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, "Hindistan'ın 26 Şubat'taki terör karşıtı eylemlerinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile (telefonda) konuştum ve yakın güvenlik iş birliğimize vurgu yaptım." ifadesini kullandı.

"Tansiyon düşürülsün" çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Pompeo, askeri bir gerginliğe yol açmadan mevcut tansiyonun düşürülmesinin önemine dikkati çektiğini belirtti.

Pompeo ayrıca, Pakistanlı mevkidaşına "bu ülkedeki terör gruplarına karşı daha kayda değer adımlar atmaları çağrısında bulunduğunu" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, her iki muhatabına da "askeri çatışmaya girmeden doğudan iletişim halinde olmaları" yönünde çağrı yaptığını da kaydetti.

Fransa: Hindistan'ın saldırısı meşru

Fransa'nın, Hindistan'ın sınırda terörizme karşı güvenliğini sağlama konusunda meşruiyetini kabul ettiği ve Pakistan’ı ülkesindeki terörist grupların eylemlerine son vermeye çağırdığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Şubat'ta Hindistan'daki paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırı kınandı.

Fransa'nın terörle mücadelede Hindistan'ın yanında yer aldığı ve bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Fransa, Hindistan’ın sınırda terörizme karşı güvenliğini sağlama konusunda meşruiyetini kabul ediyor ve Pakistan’ı ülkesindeki terörist grupların eylemlerine son vermeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın taraflara itidal çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki diyaloğun önemine işaret edildi.

Çin: Tutumumuz çok net

Çin Dışişleri Bakanlığı, gerginliğin tırmandığı Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulunarak, iki ülkenin Güney Asya’da uzun süreli istikrar ve barışın sürdürülebilmesi yönünde çaba harcamasını umduklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulunarak, "Hindistan ve Pakistan tarafının, soğukkanlılığı sürdürebilmelerini, diyaloğu teşvik edici önlemler almalarını, Güney Asya’nın uzun süreli barış ve istikrarını sağlamak için orta yolda buluşmalarını ve yapıcı çabalar harcamalarını umuyoruz. (Keşmir bölgesinde) son zamanlarda yaşanan bazı gelişmeleri takip ediyoruz. Uluslararası toplum da gelişmeleri takip ediyor. Çin’in bu konudaki tutumu çok net.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:00
  1. Hindistan
  2. Pakistan

YORUM YAZ

  • infonetinfonet29 dk önce
    Netanyahu'nun hindu yumurta ikizi Narendra Modi'nin siyonistlerin gözünde özel bir yeri var. Tabiidir ki Pakistan'ın izinsiz olarak hava sahasını ihlal eden ve üstelik bombalayan hindistan'ın yanında yer alacaklar. hindistan'ın problemi her terör eylemini daha hiç bir araştırmaya vakit tanımadan kolaylıkla Pakistan'a fatura etmesi.
  • meyyidmeyyid32 dk önce
    durum belliydi zaten.kafirin müslüman pakistanı savunacak hali yoktu herhalde.
  • şahin aykapşahin aykap34 dk önce
    pakistan tarafında olsalardı sıkıntı büyüktü zati :)I love you PAKİSTAN, KARDEŞİMİZSİN, AİLEMİZSİN
  • ECEVİTECEVİT47 dk önce
    Çin mülteci kabul eder mi? Hiç mülteci kabul etmeyecekler fikir beyanı ile taraf tutarak savaşı kızıştırma peşinde oldukları görülüyor.
  • A emet EA emet E59 dk önce
    Fransiz siyonizmi mevzu bahis islam toprakları bekası olduğunda sömürdüğü islam toprakları üzerindeki emelleri siyasetindeki kirliliği iki yüzlülüğü gün yüzüne çıkarıyor.egoloru fransız toplumunun kan damarları kanı siyasetçilerinin iki yuzlulugudur.hacli zihniyeti olarak bunlarla nemalanır ve beslenirler.islam medeniyeti kronik alerjileridir.
  • hüs çoşhüs çoş1 sa önce
    haçlı dünyası hemen tarafını seçmiş.pakistana karşılar. pakistan müslüman ülke sonuçta haklıda olsa haksız sayılır katil ve sömürücü batı tarafından
  • bahattin konevibahattin konevi1 sa önce
    it iti vuruyor ! filistin,yemen ,sudan ,arakan,doğu türkistan ...vb ye yardım etmemiş her ülke it tir.İLK BAŞLARDA GELEN HER ARAKANLIYI ALIYORDU.SONRASINDA SINIRLAMA KOYDU.ÖLÜMDEN KAÇANA KAPIYI KAPATIRSAN,ALLAH ÖLÜMÜ SENİN ÜZERİNEDE GÖNDERİR İŞTE BÖYLE ! ALLAH IN "EL MUNTEKİM"İSMİNİN TEELLİLERİNİ KEYİFLE SEYREDİYORUZ."BEN MÜSLÜMANIM "DEMEKLE MÜSLÜMAN OLUNMAZ.
  • BASKENTLİBASKENTLİ1 sa önce
    tabiki pakistsn müslüman hindistanı haklı gösterirler
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Kurtlar kuzuyu yemeye karar vermiş, Allah Pakistan halkının yardımcısı olsun. Bu şerefsizler yine bir oyun kurmuşlar dünyayı aptal yerine koyup oynayacaklar anlaşılan
  • MilletMillet1 sa önce
    Ey Müslümanlar uyanın hani ABD Pakistan' ın stratejik ortağı idi . Hiç kafir Müslümandan yana olur mu. Bu da Kürdistan kuracağız diyen ahmaklara ders olsun

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