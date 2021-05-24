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Gündem Pakistan uyruklu şahsı kaçırıp günlerce işkence yaptılar
Gündem

Pakistan uyruklu şahsı kaçırıp günlerce işkence yaptılar

Günlerce işkence yaptıkları şahsın ailesinden 100 bin lira fidye isteyen 6 şüpheli yakalandı. Zanlıların yaptıkları işkence kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 22:35:00 -
Pakistan uyruklu şahsı kaçırıp günlerce işkence yaptılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne 15 Mayıs'ta Pakistan'dan gelen ihbar mektubu, ekipleri harekete geçirdi.

Gelen mektupta, Pakistanlı Nauman Khalid A.'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı ve Pakistan’da yaşayan ailesine işkence yaptıkları görüntüleri yollayarak 100 bin lira para istedikleri belirtildi.

Fatih'te sakladılar

Harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalarda Nauman Khalid A.’nın, 12 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Çakmak Caddesi üzerinden içerisinde 5 kişinin bulunduğu ticari taksiye bindirdiği öğrenildi. Ekipler çalışmalarını derinleştirerek, Nauman Khalid A.’nın Kağıthane’den Fatih’te bir eve götürüldüğünü tespit etti.

1 kişiyi daha kaçırdıkları ortaya çıktı

Yapılan operasyon sonucu Pakistan uyruklu şahıs kurtarılırken, evin içerisinde bulunan İpsar A. İsimli şahısın da kaçırıldığı öğrenildi.

6 tutuklama

Olayla ilgisi olduğu belirlenen Hindistan uyruklu Devanad T. (26), Charan Kamal S. (24), Suriye uyruklu Muhammad Raid E. (24), Abubekir A.(32), Ergün E. (43) ve Suriye uyruklu Eigab A.(26) de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Tavana asıp sallandırdılar

Öte yandan Nauman Khalid A.’nın ailesine gönderilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarından tavana astıkları ve defalarca vurup salladıkları görüldü. Öte yandan, Yunanistan menşeli yabancı hat üzerinden WhatsApp yoluyla gönderilen mesajlar ortaya çıktı.

 

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