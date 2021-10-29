Pakistan Taliban ile çatışmaya başladı
Afganistan ve Pakistan sınır hattında çatışmalar yaşanıyor. Uzmanlar çatışma ortamının şiddetlenmesinden çekiniyor.
Afganistan ile Pakistan sınır hattında, Taliban ile Pakistan ordusu arasında yer yer çatışmalar yaşandığı bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ilinde iki ülkeye bağlı güçler arasında çatışmalar yaşandı.
Bölge kaynakları, Nangarhar'ın Nazyan ve Dur Baba ilçeleri kırsalında, Pakistan ordusunun iki ülkenin sınır hattını geçerek Afgan topraklarına girdiğini kaydetti.
Pakistan ordusunun Afganistan sınırını geçmesinin ardından Taliban ile Pakistan ordusu arasında çatışma çıktığı, Pakistan ordusunun kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.
Pakistan'ın sınır hattı üzerinde sık sık benzeri ihlallerde bulunduğu, uyarılara rağmen Afganistan topraklarına yönelik ihlalleri sürdürdüğü biliniyordu.
Daha önce de Kandahar'daki Spin Boldak sınırında yaşanan bir gerilim sonrası iki taraf arasında çatışma çıkmıştı.
Afganistan'daki yeni yönetimle Pakistan'ın arasında benzer gerilimlerin artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: Mepa News