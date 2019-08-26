0553 313 94 23

Pakistan Senatosu Başkanı BAE ziyaretini iptal etti

Pakistan Senetosu Başkanı Sadık Sanjrani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) planlanan ziyaretini, bu ülkenin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye üst düzey devlet nişanı vermesi üzerine iptal etti

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:43
Pakistan Senatosu Başkanı BAE ziyaretini iptal etti

ANKARA (AA) - Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye üst düzey devlet nişanı vermesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenleyeceği ziyareti iptal etti.

Pakistan'ın "The News International" gazetesinin haberinde, Sanjrani'nin, bir meclis heyetiyle BAE'ye düzenlemeyi planladığı dört günlük ziyareti, bu ülkenin Modi'ye devlet nişanı tevdi edilmesi yönündeki kararını protesto etmek ve Keşmir halkına desteğini göstermek için iptal ettiği bildirildi.

Senato Başkanı Sanjrani, basına yapılan açıklamada, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir halkına uyguladığı kısıtlamalara tepki göstererek, Pakistan'ın, Keşmirlilerin hareket özgürlüğüne tam destek verdiğini belirtti.

Modi hükümetinin, "Keşmirlilere karşı benzeri görülmemiş şekilde zulmettiğine" ve işgal altındaki topraklarda kısıtlamalar uyguladığına işaret eden Sanjrani, mevcut durumda yapılacak herhangi bir ziyaretin, Pakistan ve Keşmir halkının duygularına zarar verebileceğini ifade etti.

Kendisinin ve beraberindeki bir meclis heyetinin, BAE'ye düzenlenecek ziyareti iptal ettiğini duyuran Sanjrani, BAE temsilcisinin durumdan haberdar edildiğini kaydetti.

"Geo News" kanalına konuşan Sanjrani, "işgal altındaki topraklarda masum insanlara zulmeden" Modi'ye tevdi edilen nişan dolayısıyla üzgün olduğunu ve şu durumda BAE'ni ziyaret etmesinin Keşmir halkını inciteceğini söyledi.

BAE hükümetinin daveti üzerine Sanjrani'nin 25-28 Ağustos tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret etmesi planlanıyordu.

- Modi'ye üst düzey devlet nişanı

BAE, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, önceki gün BAE'nin en üst düzey nişanı sayılan "Zayid Nişanı"nı tevdi etmişti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan Başbakanı Modi'ye iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda oynadığı rolden dolayı "Zayid Nişanı"nın tevdi edildiğini belirtmişti.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:43
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Sadık Sanjrani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel Haber) Yutularak tüketilen ilginç çorba, ’Arabaşı’
    1. (Özel Haber) Yutularak tüketilen..
    2. Ali Babacan yakın çevresine açıkladı!..
    3. Açık artırmaya gir otonu ucuza getir
    4. Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt..
    5. İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı
    6. Siemens Healthineers Türkiye Genel..
    7. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    8. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    9. "Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini..
    10. Arzum ve Anadolu Kültürel..
    11. Kan donduran ifadeler! ‘Videom..
    12. Tower Plaza’da sona doğru
    13. Elazığ’da 117 motosiklet denetlendi,..
    14. Siemens Healthineers Türkiye’de atama
    15. Bu akşam sofralarınız şenlenecek:..
    16. Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
    17. Ruhani'den "fırsatları..
    18. Bakan Ersoy: "Malazgirt’in 948’inci..
    19. Nihat Genç'ten Kemalistleri..
    20. Nükleer enerjiyle gelişen şehir,..
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı