Pakistan polisi eski başbakan İmran Han'ın evini bastı!

Pakistan polisi, eski başbakan İmran Han'ın Lahor'daki evine baskın düzenledi.

Söz konusu baskın, yolsuzlukla suçlanan Han'ın mahkemeye gitmek için başkent İslamabad'a doğru yola çıktığı sırada gerçekleşti.

İmran Han Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, kefaletle serbest bırakılmasına rağmen tutuklanma endişesi taşıdığını, olayı İslamabad'daki üst mahkemelere taşımak için başkente gittiği esnada evine Pakistan polisince baskın düzenlendiğini ve o sırada eşinin evde yalnız olduğunu belirtti.

Öte yandan Han, tutuklanması durumunda partisine liderlik etmesi için bir komite kurduğunu açıkladı.

Han, başbakan olduğu dönemde yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri satmakla suçlanıyordu.

Eski Başbakan İmran Han, hakkındaki suçlamaların siyasi saikler taşıdığını ve asıl amacın partisinin gelecek seçimlerde yer almasını engellemek olduğunu savunuyor.

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Kaynak: Mepa News