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Dünya Pakistan Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi
Dünya

Pakistan Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi

Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Pakistan'da Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 18:52:00 -
Pakistan Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi

Pakistan, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil durumlarda kullanılmasını onayladı.

Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verildiğini ve aşının artık ülkede kullanılabileceğini söyledi.

Pakistan'da aşı tartışmaları sürüyor

Sultan'ın açıklaması, ülkede aşı tartışmalar devam ederken geldi.

Sindh eyaleti Sağlık ve Toplum Refahı Bakanı Azra Fazal Pechuho, Karaçi'de yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin Kovid-19 aşısı alma konusunda "tembel" olduğunu belirterek, Pakistan'ın aşılamaya en geç başlayan ülkeler arasında yer alabileceği uyarısında bulundu.

Aşıya izin verildi

Pechuho, federal hükümete, eyaletlere kendi aşılarını tedarik etmeleri konusunda izin verme çağrısı yaptı.

Pakistan'da hükümet, şubatın ilk haftasında Çinli Sinopharm firmasının 1,1 milyon doz aşısının ülkeye ulaşacağını duyurmuştu. Söz konusu aşı ile yaklaşık 500 bin kişinin aşılanmasının planlandığı kaydedilmişti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 516 bini geçmiş, virüs nedeniyle 10 bin 900'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

 

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