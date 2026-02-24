Pakistan Ordusunun öldürdüğü 17 sivil Afgan için cenaze töreni gerçekleştirildi

Afghanistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetine bağlı Behsud ilçesinin Gardi Kas bölgesinde yapılan törende, saldırıda yaşamını yitiren ve çoğunluğu okul çağındaki çocuklardan oluşan aynı aileden 17 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Kurbanların aile üyeleri, çocuklarının geleceği için pek çok umutları ve hayalleri olduğunu, ancak Pakistan'daki askeri rejimin tüm umutlarını yok ettiğini söyledi.

Nangarhar'daki kurbanların bir yakını olan Serefuddin şunları söyledi: "Beşi erkek, üçü kız olmak üzere sekiz öğrencimiz vardı. Çoğu birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaydı. Bunlar onların okul kitapları"

Bir başka aile üyesi Zahirullah ise şunları söyledi: "Bu olayda ölenlerin çoğu çocuktu. Yaşlı bir adam ve ailenin reisi olan Şahabuddin de şehit oldu."

Afganistan İslam Emirliği Eğitim Bakanlığı yetkilileri, "saldırı sırasında Pakistan rejiminin Nangarhar'ın Behsud ilçesinde sekiz okul öğrencisini şehit ettiğini ve Paktika eyaletinin Birmil ilçesinde bir medrese öğrencisini yaraladığını" belirtti.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Mansur Ahmed Hamza şunları söyledi: "Bu olayda Paktika'nın Birmil bölgesindeki Farukiye Medresesi'nin bir öğrencisi yaralanmış, Nangarhar'ın Behsud bölgesinde ise bir aileden beşi erkek üçü kız olmak üzere sekiz çocuk şehit olmuştur. Pakistan'ın bu affedilmez eylemi, askeri rejiminin Afganlara yönelik düşmanlığının yanı sıra eğitim ve kültür kurumlarına da düşman olduğunu göstermektedir."

Pakistan rejiminin geçtiğimiz günlerde Nangarhar'ın Behsud ilçesinin Gardi Kas bölgesinde sivil bir yerleşime düzenlediği saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer saldırıda ölenlerin 13'ünün cesedine ulaşıldığını, dördünün ise halen kayıp olduğunu belirtti.

Kaynak: Mepa News