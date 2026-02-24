  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süper Lig takımlarının adı geçiyor! Türkiye'den dev operasyon CHP’li Yarkadaş, fondaş medyayı rezil etti! “Delege ‘para aldım’ diyor, CHP’li medya ‘delil yok’ diyor!” Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti Ben anlamadım anlayan beri gelsin! Mansur’un işleri AK Partili Ünal’ı isyan ettirdi Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! “Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!” Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a ceza Türkiye’siz plan tutmadı! AB’nin 'Made in Europe' balonu patladı! Yine açıklayamadılar, yine ertelediler İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO dan sert açıklamalar… “Bunu yapan her şeyi hak ediyor!” Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı
Dünya Pakistan Ordusunun öldürdüğü 17 sivil Afgan için cenaze töreni gerçekleştirildi
Dünya

Pakistan Ordusunun öldürdüğü 17 sivil Afgan için cenaze töreni gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pakistan Ordusunun öldürdüğü 17 sivil Afgan için cenaze töreni gerçekleştirildi

Afghanistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetine bağlı Behsud ilçesinin Gardi Kas bölgesinde yapılan törende, saldırıda yaşamını yitiren ve çoğunluğu okul çağındaki çocuklardan oluşan aynı aileden 17 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Afghanistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetine bağlı Behsud ilçesinin Gardi Kas bölgesinde yapılan törende, saldırıda yaşamını yitiren ve çoğunluğu okul çağındaki çocuklardan oluşan aynı aileden 17 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Kurbanların aile üyeleri, çocuklarının geleceği için pek çok umutları ve hayalleri olduğunu, ancak Pakistan'daki askeri rejimin tüm umutlarını yok ettiğini söyledi.

Nangarhar'daki kurbanların bir yakını olan Serefuddin şunları söyledi: "Beşi erkek, üçü kız olmak üzere sekiz öğrencimiz vardı. Çoğu birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaydı. Bunlar onların okul kitapları"

Bir başka aile üyesi Zahirullah ise şunları söyledi: "Bu olayda ölenlerin çoğu çocuktu. Yaşlı bir adam ve ailenin reisi olan Şahabuddin de şehit oldu."

 

Afganistan İslam Emirliği Eğitim Bakanlığı yetkilileri, "saldırı sırasında Pakistan rejiminin Nangarhar'ın Behsud ilçesinde sekiz okul öğrencisini şehit ettiğini ve Paktika eyaletinin Birmil ilçesinde bir medrese öğrencisini yaraladığını" belirtti.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Mansur Ahmed Hamza şunları söyledi: "Bu olayda Paktika'nın Birmil bölgesindeki Farukiye Medresesi'nin bir öğrencisi yaralanmış, Nangarhar'ın Behsud bölgesinde ise bir aileden beşi erkek üçü kız olmak üzere sekiz çocuk şehit olmuştur. Pakistan'ın bu affedilmez eylemi, askeri rejiminin Afganlara yönelik düşmanlığının yanı sıra eğitim ve kültür kurumlarına da düşman olduğunu göstermektedir."

Pakistan rejiminin geçtiğimiz günlerde Nangarhar'ın Behsud ilçesinin Gardi Kas bölgesinde sivil bir yerleşime düzenlediği saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer saldırıda ölenlerin 13'ünün cesedine ulaşıldığını, dördünün ise halen kayıp olduğunu belirtti.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'
Gündem

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Ör..
İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu
Dünya

İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu

İsveç’te yaşayan Sümeyye Turan isimli gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı videoyla, seküler yobazları adeta yerin dibine soktu. ..
Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor!
Gündem

Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor!

Yıllarca malum çevreler tarafından "Fesli Deli" denilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılan, ancak her geçen gün haklılığı tescillenen Üstad K..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23