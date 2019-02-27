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Pakistan ordusu paylaştı! Hintli pilotların zor anları

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, iki Hint pilotun ellerinde olduğunu belirterek görüntüleri paylaştı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:50

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Pakistan'ın "her şeyi yapabilecek kapasitede olduğunu ancak Hindistan ile tansiyonun yükselmesini ve savaşa doğru gitmek istemediklerini" belirterek, iki Hint pilotunun ellerinde olduğunu söyledi.

Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyen Gafur, sabah saatlerinde Pakistan savaş uçaklarının iki Hindistan savaş uçağını Pakistan hava sahasında vurduğunu anlatarak, "Pakistan'ın vurduğu Hindistan uçaklarından biri Pakistan kontrolündeki Keşmir'e diğeri de Hindistan kontrolündeki Keşmir'e düştü. İki pilot yakaladık. Biri yaralıydı ve askeri hastaneye naklettik, diğerini de gözaltında tutuyoruz." dedi.

Gafur, Pakistan'ın savaş istemediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan'la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz. Bugünkü harekatta amaç savunmaydı, zafer kazanmak istemiyoruz. Hedefleri belirleme ve vurma kabiliyetimiz olsa da can ve mal kaybı olmayacak şekilde atış yaptık. Harekatta can kaybı yaşanmadı. Sorumlu bir ülkeyiz ve barış istiyoruz. Bu yüzden askeri bir hedef seçmedik. 6 hedefe kitlendik ve vurduk. Pakistan Hava Kuvvetlerinin karşılık vermekten başka seçeceği yoktu. Pakistan buradaki atmosferi savaşa doğru götürmüyor. Şimdi top Hindistan'ın sahasında, bu bölgenin geleceğine onlar karar verecek. Hindistan'ın anlaması gereken, savaş bir başarısızlık politikasıdır."

Kamuoyuna göstereceğiz

Pakistan Ordu Sözcüsü Gafur, bir pilotun ellerinde olduğunu ve ilerleyen saatlerde Hint pilotunu basın toplantısıyla kamuoyuna göstereceklerini ifade etti. Pakistan ordusunun bugün herhangi bir F-16 kullanmadığını söyleyen Gafur, herhangi bir uçağın vurulduğuna ilişkin bir bilgi olmadığına dikkati çekti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı. Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı. Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.

Pakistan, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağı düşürdüğünü bildirdi. Pakistan sivil havacılık otoritesi, tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.

Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu.

Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.
Pakistan ve Hindistan, 14 Şubat’tan bu yana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye bilgilendirme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla sık sık telefonda görüşerek itidal tavsiyesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:50
  1. Ordu
  2. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur

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