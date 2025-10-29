Pakistan ordusu Gazze'de kurulacak ABD destekli güce asker göndermeye hazırlanıyor

Pakistan ordusunun Gazze Şeridi'nde ABD'nin desteğiyle kurulması beklenen uluslararası güce asker gönderme hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Pakistanlı yetkililer, Pakistan ordusunun Gazze için oluşturulan "Uluslararası İstikrar Gücü"ne (ISF) katılmaya hazırlandığını ifade etti.

Bu kapsamda Pakistan yönetiminin söz konusu kararı kısa bir süre içerisinde açıklayacağı belirtiliyor. Pakistan yönetiminin kararının ISF'ye katılım yönünde olduğu dile getiriliyor.

Konuya dair görüşmeler konusunda bilgi sahini olan yetkililer, "hükümet ve askeri kurumlar içindeki görüşmelerin ileri aşamada olduğunu" ve "iç istişarelerin İslamabad'ın ISF'ye katılmaya meyilli olduğunu gösterdiğini" aktardı.

ABD'nin Gazze planının en önemli maddelerinden biri ISF'nin kurulmasıydı. ISF'nin görevi Gazze'de iç güvenliği sağlamak, Hamas'ı silahsızlandırmak, sınır geçişlerini güvenli hale getirmek ve geçici yönetimin denetimi altında insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmak olacak.

Pakistan'ın yanı sıra Azerbaycan ve Endonezya'nın da ISF'ye katılım hazırlığı içerisinde olduğu belirtiliyor.

Söz konusu haberler, Pakistan Ordu Komutanı Mareşal Asım Munir'in Mısır ve Ürdün'ü ziyaret ettiği sırada geldi.

Analistler, Munir'in Kahire'deki görüşmelerinin, Pakistan'ın ABD liderliğindeki güce katılımına işaret ettiği görüşünde.

Pakistan, geçmişten bugüne Birleşmiş Milletler barış misyonlarına en fazla asker katkısı sağlayan ülkelerden biri niteliğinde. Pakistan ordusu Afrika, Asya ve Ortadoğu'da 40'tan fazla misyona 200 binden fazla personel göndermişti.

Pakistanlı yetkililer ayrıca, Gazze gücüne katılmanın Pakistan'ın ABD ile ilişkilerini güçlendirebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News