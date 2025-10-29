  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu
Dünya Pakistan ordusu Gazze'de kurulacak ABD destekli güce asker göndermeye hazırlanıyor
Dünya

Pakistan ordusu Gazze'de kurulacak ABD destekli güce asker göndermeye hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pakistan ordusu Gazze'de kurulacak ABD destekli güce asker göndermeye hazırlanıyor

Pakistan ordusunun Gazze Şeridi'nde ABD'nin desteğiyle kurulması beklenen uluslararası güce asker gönderme hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Pakistan ordusunun Gazze Şeridi'nde ABD'nin desteğiyle kurulması beklenen uluslararası güce asker gönderme hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Pakistanlı yetkililer, Pakistan ordusunun Gazze için oluşturulan "Uluslararası İstikrar Gücü"ne (ISF) katılmaya hazırlandığını ifade etti.

Bu kapsamda Pakistan yönetiminin söz konusu kararı kısa bir süre içerisinde açıklayacağı belirtiliyor. Pakistan yönetiminin kararının ISF'ye katılım yönünde olduğu dile getiriliyor.

Konuya dair görüşmeler konusunda bilgi sahini olan yetkililer, "hükümet ve askeri kurumlar içindeki görüşmelerin ileri aşamada olduğunu" ve "iç istişarelerin İslamabad'ın ISF'ye katılmaya meyilli olduğunu gösterdiğini" aktardı.

ABD'nin Gazze planının en önemli maddelerinden biri ISF'nin kurulmasıydı. ISF'nin görevi Gazze'de iç güvenliği sağlamak, Hamas'ı silahsızlandırmak, sınır geçişlerini güvenli hale getirmek ve geçici yönetimin denetimi altında insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmak olacak.

Pakistan'ın yanı sıra Azerbaycan ve Endonezya'nın da ISF'ye katılım hazırlığı içerisinde olduğu belirtiliyor.

Söz konusu haberler, Pakistan Ordu Komutanı Mareşal Asım Munir'in Mısır ve Ürdün'ü ziyaret ettiği sırada geldi.

Analistler, Munir'in Kahire'deki görüşmelerinin, Pakistan'ın ABD liderliğindeki güce katılımına işaret ettiği görüşünde.

Pakistan, geçmişten bugüne Birleşmiş Milletler barış misyonlarına en fazla asker katkısı sağlayan ülkelerden biri niteliğinde. Pakistan ordusu Afrika, Asya ve Ortadoğu'da 40'tan fazla misyona 200 binden fazla personel göndermişti.

Pakistanlı yetkililer ayrıca, Gazze gücüne katılmanın Pakistan'ın ABD ile ilişkilerini güçlendirebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23