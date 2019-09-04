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Pakistan Ordu Sözcüsü'nden "savaşa yer yok" açıklaması

Ordu Sözcüsü Asıf Gafur:- "Nükleer güce sahip ülkelerde savaşa yer yok"

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:02
Pakistan Ordu Sözcüsü'nden "savaşa yer yok" açıklaması

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Hindistan'la Keşmir konusunda yaşanan gerilim hakkında "Pakistan sürekli tansiyonu düşürmeye çalıştı. Nükleer güce sahip ülkelerde savaşa yer yok." dedi.

Gafur, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdığını ve eyalette baskı uyguladığını belirterek, buna karşılık Pakistan'ın gerilimi azaltmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han ile Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını aldığı ağustos ayının başından bu yana diplomatik yollarla krize çözüm aradığını dile getiren Gafur, "Han, göreve geldiği ilk gün Hindistan'a diyalog çağrısı yaptı ancak onlar buna karşı savaş uçaklarını yolladılar. Birçok ülkenin liderleri ve dışişleri bakanlarıyla görüşüldü ve yapılan çağrılar sonucu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 50 yılın ardından ilk kez Keşmir'i gündemine aldı." ifadelerini kullandı.

Gafur, Pakistan'ın bölgede barış için çalıştığı değerlendirmesinde bulunarak, "Pakistan sürekli tansiyonu düşürmek için çalıştı. Önce ülkemizde şimdi de bölgemizde barışı sağlamak için çalışıyoruz. Nükleer güce sahip ülkelerde savaşa yer yok. Bizim atacağımız tansiyonu yükseltecek bir adım, dikkatleri Keşmir'de yaşanan Hint zulmü üzerinden çekip alacaktır." diye konuştu.

Hindistan'da azınlıklara baskı yapıldığını belirten Gafur, Hint yönetimini ise Nazi Almanyası'na benzeterek, "Hindistan'da Hitler'in takipçileri ile Nazi ideolojisine sahip Ulusal Gönüllü Organizasyonu (RSS) iktidarda. Müslümanların da aralarında bulunduğu azınlıkları tehdit ediyorlar. Hindistan'da din ve toplumsal özgürlük bulunmuyor." diye konuştu.

Gafur, Pakistan'ın her şartta Keşmir'i savunmaya devam edeceğine dikkati çekerek, "Keşmir, Pakistan'ın can damarıdır. Keşmir'den nasıl vazgeçeriz? 72 yıldır bunu kabul etmedik, bugün neden vazgeçelim?" ifadesini kullandı.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:02
  1. Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması
  2. Keşmir sorunu
  3. pakistan
  4. Pakistan ordusu sözcüsü Asıf Gafur
  5. Pakistan-Hindistan gerilimi

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