Pakistan, muson yağmurlarının yıkıcı etkileriyle mücadelede uluslararası yardım arıyor

Ulusal basındaki haberlere göre, ekonomik dar boğazda olan Pakistan'da olağan dışı yağmur, İslamabad'ı selden etkilenen binlerce kişi için uluslararası yardım aramaya itti.

İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 14 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 903'e yükseldiğini açıkladı.

Rehman, ölen 903 kişiden 326'sının çocuk, 191'inin kadın olduğunu belirtti.

Binlerce insanın yerlerinden olduğunu vurgulayan Rehman, bu durumu "insani kriz" olarak nitelendirdi.

Rehman, kaynakların kısıtlı oluşuna ve bu açığı kapatmak için ulusal ve uluslararası partnerlerin desteğinin önemine dikkati çekti.

Başbakan Şerif'ten halka yardım çağrısı

Başbakan Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, halka, selden etkilenenlere yardım yapması çağrısında bulunarak hükümetin, yardım ve rehabilitasyon çalışmaları için yüz milyarlarca rupiye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Sindh Eyalet Başbakanı Murat Ali Şah, Sukkur şehrinde yaptığı açıklamada, tüm eyaletin sular altında kaldığını ve bunun adeta bir nehir gibi göründüğünü söyledi.

Bir milyon çadır ihtiyacı

Şah, eyaletin geçen seneye göre ağustosta yüzde 600 daha fazla yağmur aldığını ifade ederek "Gıda, çadır ve hatta yakacak odunumuz bitiyor. Çok sayıda bölgede elektrik ve doğal gaz yok." dedi.

Acil olarak bir milyon çadıra ihtiyaçları olduğunu aktaran Şah, sivil toplum örgütlerine ve hayır kurumlarına yardım çağrısında bulundu.

Şiddetli yağışlardan etkilenenler için Avrupa Birliği 350 bin dolar, ABD ise 100 bin dolar destek sağlayacağını açıklamıştı.