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Aktüel Pakistan merkezli "Al Khidmat" Vakfı, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye’ye heyet gönderdi
Aktüel

Pakistan merkezli "Al Khidmat" Vakfı, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye’ye heyet gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:29:02 -
Pakistan merkezli "Al Khidmat" Vakfı, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye’ye heyet gönderdi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın en büyük yardım kuruluşlarından "Al Khidmat" Vakfı'nın, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye’ye heyet gönderdiği bildirildi.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Dr. Hafızur Rahman başkanlığında Al Khidmat Vakfı heyeti Türkiye’ye gidiyor." ifadesini kullandı.

Hak, açıklamasında, "Al Khidmat tarafından İzmir depreminden etkilenenler için destek çalışmaları başlatıldı. Pakistan halkı olarak bu zor zamanlarda Türk kardeşlerimizin yanındayız." değerlendirmesine yer verdi.

Öte yandan Al Khidmat'ın eski Başkanı ve kuruma bağlı Al Khidmat Sağlık Vakfının Başkanı Dr. Hafızur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'e vardıklarını ve beraberindeki heyet ile Bayraklı'da incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Rahman, gün içerisinde bölgede battaniye ve yemek dağıtımında bulunacaklarını söyledi.

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