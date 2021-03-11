Pakistan ile Türkiye anlaştı!

Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı arasındaki iş birliği anlaşması yenilenerek 5 yıl daha uzatıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad’daki Pakistan Kızılay Genel Merkezinde düzenlenen imza törenine, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Pakistan Kızılay Genel Başkanı Abrarur Hak, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü Alper Uluca, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile her iki kurumdan yetkililer katıldı.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imzalanan protokolün devam etmekte olan bir anlaşmanın yenilenmesini içerdiğini belirtti.

Kerem Kınık, söz konusu anlaşmanın iki kurum arasında afetlere müdahale, toplum sağlığı ve personel hizmetleri, çeşitli alanlarda kapasitenin artırılmasını içerdiğini söyledi.

Türk Kızılayın Pakistan'da su kuyusu, barınma, ramazan ve kurban yardımları, okul projeleri gibi sayısız çok boyutlu çalışmaları olduğuna dikkati çeken Kınık, uzun vadeli ve kalıcı programlarla Pakistan halkının yaralarını sarmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Kınık, Pakistan ile Türkiye’nin aynı ailenin fertleri olduğunu ifade ederek, "Pakistan Kızılayı ile Türk Kızılay arasında yüzyıllara dayanan bir ilişki ve hukuk var. Onlarda bir acı olduğunda biz hissediyoruz. Biz de bir acı olduğunda onlar hissediyor. Dolayısıyla çok yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün çok güzel bir gün"

Pakistan Kızılay Genel Başkanı Hak ise iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayandığını, halklarının birbirine zor zamanlarda destek verdiğini söyledi.

Türkiye’nin Pakistan’ın zor zamanlarında her daim yanında olduğuna işaret eden Hak, Türk Kızılay Pakistan delegasyonunun 2005’teki Keşmir depreminden bu yana ülkede olduğunu ve Türk Kızılayın Pakistan halkına desteğinin devam ettiğini vurguladı.

İki kurum arasında imzalanan anlaşma dolayısıyla memnuniyetini ifade eden Hak, “Bugün çok bir güzel bir gün.” dedi.

İmzaların atılmasının ardından Kınık ile Hak, kan bağışında bulunan öğrencileri ziyaret etti.

Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı arasındaki iş birliği 2005'te meydana gelen Keşmir depreminin ardından artarak sürüyor.

İki kurum arasında en son 2015'te 5 yıllık iş birliği zaptı imzalanmıştı.