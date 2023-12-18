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Dünya Pakistan ile İran ülkelerinden Gazze çıkışı: kötüleşen durumu görüştüler! İlgili yeni gelişme!
Dünya

Pakistan ile İran ülkelerinden Gazze çıkışı: kötüleşen durumu görüştüler! İlgili yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 19:32:00 - 2023-12-18 19:34:21
Pakistan ile İran ülkelerinden Gazze çıkışı: kötüleşen durumu görüştüler! İlgili yeni gelişme!

Pakistan'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan bir araya geldi: ilgili hiç beklenmedik İsrail'in saldırıları sebebiyle artan sivil ölümleri ve Gazze Şeridi'nde kötüleşen durumu görüştü.

Pakistan'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in saldırıları sebebiyle artan sivil ölümleri ve Gazze Şeridi'nde kötüleşen durumu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Jilani, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de acil ateşkesin önemine vurgu yaptı.

İki bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşürken, İsrail'in saldırıları sebebiyle artan sivil ölümleri ve Gazze Şeridi'nde kötüleşen durumu ele aldı.

Jilani, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasının kaldırılması ve tıbbi tedarik dahil olmak üzere insani yardımların Gazze halkına kesintisiz şekilde ulaştırılması gerektiğini belirterek, Filistin meselesinin adil çözümü temelinde diplomatik çabaların başlatılmasının önemine dikkati çekti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde 15 Aralık'ta düzenlenen "terör saldırısını" kınayan Jilani, bölgesel barış ve güvenliğe meydan okuyan terör tehdidine karşı koymak için Tahran ile yakın çalışma taahhüdünü yineledi.
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 15 Aralık'ta polis merkezine silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

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