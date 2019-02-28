Pakistan, Hindistanlı pilotun akıbetini açıkladı
Pakistan Başbakanı İmran Khan, esir alınan Hindistanlı pilotun yarın serbest bırakılacağını açıkladı.28 Şubat 2019 Perşembe 18:43
Pakistan, Hindistan ile arasındaki tansiyonu düşürmek için harekete geçti.
Geçen çarşamba düşürülen Hint savaş uçağının pilotu, Pakistanlılar tarafından gözaltına alınmıştı.
Pakistan Başbakanı İmran Khan, İslamabad'da yaptığı açıklamada, "Hintli bir pilotumuz var. Barış hareketi olarak onu yarın serbest bırakacağız" dedi.
Khan ayrıca, geçen çarşamba geçesi Hinli mevkidaşı Narendra Modi yapılacak görüşmenin gerekleştirilemediğini söyledi.
Hint medyası ise, Pakistan'ın elinde esir bulunan savaş pilotunun isminin Abhinandan Varthaman olduğunu yazdı.
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