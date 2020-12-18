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Aktüel Pakistan, Hindistan'ın BM gözlemcilerine ateş açtığını iddia etti
Aktüel

Pakistan, Hindistan'ın BM gözlemcilerine ateş açtığını iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:36:08 -
Pakistan, Hindistan'ın BM gözlemcilerine ateş açtığını iddia etti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) askeri gözlemcilerine Hint askerlerince ateş açıldığını, saldırıda yaralanan olmadığını öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, bugün sabah Azad Cammu ve Keşmir’deki Çirikot bölgesinde Hindistan birliklerinin Birleşmiş Milletler (BM) Askeri Gözlem Grubu (UNMOGIP) yetkililerini taşıyan bir araca ateş açtığını savundu.

Çavdri, saldırının, BM askeri gözlemcilerinin "Hindistan’ın ateşkes ihlallerinden" mağdur olan kişilerle görüşmek üzere Polas köyüne doğru gittikleri sırada yerel saatle 10.45’te gerçekleştiğini belirtti.

Saldırıda aracın hasar gördüğünü ifade eden Çavdri, yetkililerin yara almadığını dile getirdi.

Çavdri, yetkililerin Pakistan birliklerince güvenli bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Çavdri, Hindistan’ın saldırısını kınadı.

Bölgedeki çatışmasızlık ortamını denetlemek adına BM tarafından 1950'de UNMOGIP ekipleri görevlendirildi. Söz konusu gözlem grubu hala faaliyetlerini sürdürüyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.​​​​​​​

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