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Pakistan Hindistan'dan büyükelçisini geri çekmesini istedi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:28
Pakistan Hindistan'dan büyükelçisini geri çekmesini istedi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Hindistan'dan İslamabad büyükelçisini geri çekmesini talep etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında alınan Hindistan'la ikili diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına yönelik atılacak adımlar duyuruldu.

Açıklamada, Hindistan hükümetine bir mesaj iletilerek, İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesinin istendiği bildirildi.

Aynı açıklamada, Pakistan'ın da Hindistan'a büyükelçi göndermekten vazgeçtiği de belirtildi.

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması gündemiyle Başbakan İmran Han başkanlığında bugün toplanan NSC, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı alınmıştı.

Toplantıda ayrıca Hindistan'ın Cammu Keşmir kararının Birleşmiş Milletler'e taşınacağı da kaydedilmişti.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:28
  1. Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması
  2. pakistan
  3. Pakistan-Hindistan gerilimi

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