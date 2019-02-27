Pakistan Hindistan savaşı mı çıktı? Pakistan ve Hindistan’da neler oluyor?

Pakistan Hindistan savası son dakika gelişmesi. 44 Hint askerinin öldü üKeşmir’deki saldırı sonrası Pakistan ve Hindistan arasında deyim yerindeyse savaş yaşanıyor. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, Cammu Keşmir bölgesinde düşerken, Pakistan’a ait 3 savaş uçağı Hindistan hava sahasında önlendi. Peki Pakistan ve Hindistan’da neler oluyor? Pakistan Hindistan savaşı mı çıktı? Peki Keşmir sorunu nedir?

Pakistan ve Hindistan arasında gerilim 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı. Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti. Hindistan'ın bu sabah Pakistan'a hava saldırısı düzenlediği ve terör kamplarını vurduğu açıklandı. Hindistan'a ait bir savaş uçağı Cammu Keşmir'de düştü. Aynı dakikalarda Pakistan'a ait 3 savaş uçağının Keşmir'de engellendiği duyuruldu. Hint basınına yansıyan bilgilere göre uçaktaki 2 pilot ve 1 sivil öldü.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, Cammu Keşmir bölgesinde düştü. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait üç savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.

Keşmir'de neler oluyor?

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi, "Pakistan halkı, Türkiye halkına Keşmir'in haklı davasına verdiği kararlı desteği için minnettardır." dedi. Kur'an okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Gazi, Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının Müslüman ümmetinin karşılaştığı en büyük mücadelelerden birisi olmaya devam ettiğini söyledi. Gazi, Keşmirlilerin aşırı ve orantısız güç kullanımına, tecavüzlere ve cinsel saldırılara, işkenceye, gözaltında meydana gelen kayıplara, bitmeyen sokağa çıkma yasaklarına, ev hapsine ve toplu insanlık dışı ve aşağılayıcı cezalara katlanmaya devam ettiğini dile getirdi.

Keşmir sorunu nedir?

Keşmir, Hindistan ve Pakistan’ı 1947 yılından beri üç kez savaşa sürüklemiş ciddi bir sorundur. Tabi bu sorunun çözülememesindeki en büyük etken, Keşmir’deki ayrılıkçı hareketler ve Pakistan’la birleşme talepleri için Pakistan’ı suçlayan Hindistan’ın reddedici tavrıdır.

1947’de Pakistan ve Hindistan, İngiltere’den bağımsızlıklarını elde ettiklerinde, Keşmir halkı yapılan mutabakata göre uygulanan seçim haklarını Müslüman Pakistan’dan yana kullandı. Fakat, Hindistan alt kıtasındaki Müslüman bölgeleri gibi Pakistan’a katılması gereken Keşmir’in yöneticisi Mihrace Hari Singh’in ülkeyi para karşılığı Hindistan’a verip İngiltere’ye kaçmasıyla bu gerçekleşmedi. 1947 yılının Ekim ayında Pakistan’a bağlı güçlerin Keşmir’in bir bölümünü Srinagar’a kadar işgal etmesi üzerine, Hint Birlikleri’nin de Hindistan işgali altındaki Keşmir’in bugünkü yazlık başkenti olan Srinagar’ı ele geçirmesiyle bir kontrol hattı şeklindeki bugünkü sınır ortaya çıktı. Böylece Keşmir Bölgesi, Pakistan’ın elindeki ve Keşmir’in yaklaşık yüzde otuzunu oluşturan Azad Keşmir (Özgür Keşmir) ve kalan kısmı işgal eden Hindistan kontrolündeki Keşmir Vadisi, Jamnu ve Ladakh bölgeleri şeklinde ikiye bölündü. Bu durum, bugünün iki nükleer gücünün arasında yıllardır süren bir sorunu da kaçınılmaz kıldı.

1955 Eylül’ünde Pakistan’ın Bağdat Paktı’na üye olmasıyla, Hindistan ile Pakistan’ın yolları iyice ayrılmıştı ve bu gelişmeden sonra Sovyetler, gerek Keşmir meselesinde gerekse de Pakistan ile olan diğer ilişkilerinde daima Hindistan’ı destekleme kararı aldı. Öyleki 1955 yılında Kruşçev şöyle diyordu: “Keşmir meselesi zaten Keşmir halkı tarafından çözümlenmiştir. Keşmir halkı kendisini Hindistan Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olarak telakki ediyor… Sovyet Hükümeti Keşmir meselesinde Hindistan’ın politikasını desteklemektedir”. Tabi Rusya’nın böyle bir karar almasında, hem bu bölgedeki çıkarları hem de Pakistan’ın daha çok Amerika yanlısı bir politika takınması gibi etkenler önemli rol oynamıştı. Soğuk Savaş döneminin getirdiği bu iki kutuplu güç neticesinde, Keşmir Sorunu’nu daha da çözümsüz hale geldi.

1956’lılardan başlayan ve 1962’ye kadar devam eden süreçte, Keşmir’in doğusunda bulunan Aksai-Çin yaylasını ele geçirerek Keşmir Sorunu’na dâhil olan Çin, Hindistan ile karşı karşıya gelmiş ve Pakistan’la doğal bir ittifakı da başladı. Yine Pakistan’ın 1963’de bu bölge civarındaki dar bir bölgeyi Çin’e vermesi de, Çin ile Pakistan arasında bugüne dek süre gelen dostluğu başladı. Bu bölgeyi Çin’e bağlayan bir yol yapan Çin, bölgede bir anlamda Hindistan üzerinde baskı yapacak konuma da ulaştı. Öyleki Hindistan Çin için, “Asya’nın bu bölgesinde barışa vahim bir tehdit” ifadelerini kullandı.

Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir’in başkenti Muzafferabad oldu. Nüfusun halen yüzde 65’inden çoğu Hindistan kontrolünde olan ve Keşmir’in 7 bölgesinden 5’ini kapsayan kısımdaki Müslüman halkın çilesi de bu şekilde başlamışken süreç içinde Hindistan ve Pakistan arasında iki büyük savaş daha meydana geldi. Bu iki büyük savaşın ilki, bölgede artan gerginlikler üzerine Pakistan askerlerinin 5 Ağustos 1965 günü Keşmir’in Hindistan’ın elinde bulunan kısmına geçmeleri ile başlayan savaştı ki, bu savaş esnasında Türkiye ile İran Pakistan’ı destekleme kararı aldılar ve Türkiye beş milyon dolar değerinde askeri malzeme ve silahı Pakistan’a gönderdi. İkincisi büyük savaş ise, 1999’da Kargil Bölgesi’nde iddia edilen sınır ihlalleri nedeniyle ortaya çıkan Kargil Savaşı’dır. Bu savaşlar neticesinde, her iki taraftan da büyük kayıplar olmuşsa da, en büyük zararı Müslüman halk görmüştür.

Keşmir Sorunu’nun bugüne kadar gelmesindeki asıl nokta, Pakistan’ın sorununun çözümü için, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir şekilde halk oylamasına gidilmesini önermesine rağmen, Hindistan’ın bu öneriye yanaşmamasıdır. Hatırlanacağı üzere, 2003 yılı sonunda Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref’in Pakistan ve Hindistan askeri güçlerinin sıkıntılara konu olan Himalaya bölgesinden tamamen çekilmeleri yönündeki teklifi yine Hindistan tarafından reddedilmişti. Hindistan yönetimi, bu reddetmeye gerekçe olarak da, bölgenin istikrarsız durumunu ve Pakistan’dan gelebilecek köktendinci unsurları göstermişti. Böylece, bir noktadan başlatılabilecek çözüm girişimi ve yaklaşma çabaları da Hindistan’ın olumsuz tutumu nedeniyle akamete uğradı.

Netice olarak Keşmir, Hindistan ve Pakistan’ı 1947 yılından beri üç kez savaşa sürüklemiş ciddi bir sorundur. Tabi bu sorunun çözülememesindeki en büyük etken, Keşmir’deki ayrılıkçı hareketler ve Pakistan’la birleşme talepleri için Pakistan’ı suçlayan Hindistan’ın reddedici tavrıdır. Nitekim, Hindistan Keşmir’de ciddi boyutlarda insan hakları ihlalleri gerçekleştirmiş ve yaklaşık olarak 700. 000 kişilik orantısız bir güçle, Hindistan’ın işgalinin haksızlığına karşı çıkan ve bağımsızlık isteyen Keşmir halkına karşı baskıda bulunmuştur. Bu baskılar sonucunda da, bugüne kadar 70.000’in üzerinde Keşmirli şehit edilmiş, 1.5 milyondan fazla Keşmirli de mülteci hale getirilmiştir.