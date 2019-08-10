0553 313 94 23

Pakistan Hindistan ile ticari ilişkilerini resmen askıya aldı

İslamabad yönetimi, Yeni Delhi'yle tüm ithalat ve ihracat faaliyetlerini ikinci bir emre kadar yasakladı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:52
Pakistan Hindistan ile ticari ilişkilerini resmen askıya aldı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya aldı.

Başbakan İmran Khan liderliğinde yapılan kabine toplantısının ardından Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile ikili ticari ilişkilerin ivedilikle askıya alındığı belirtildi.

"Federal hükümet, Hindistan ile ikili ticari ilişkileri derhal geçerli olmak üzere yeni bir talimata kadar askıya almaktan memnuniyet duyar." ifadesine yer verilen açıklamada, Hindistan, ithalat ve ihracatın yasak olduğu ülkeler listesine eklendi.

Söz konusu yasak, daha önce sadece Pakistan'ın diplomatik ve ticari ilişkisinin olmadığı İsrail'e uygulanıyordu.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:52
  1. Hindistan
  2. Keşmir
  3. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    D’S Damat'dan bayrama özel büyük fırsat
    1. D’S Damat'dan bayrama özel büyük fırsat
    2. Rusya'daki askeri birlikte meydana..
    3. İnegöl’ün Aslan’ı satıldı
    4. Kaçırılan Türk denizciler bayram..
    5. Libya’da bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    6. Bayramlıklarda ucuzluk rekabeti
    7. Bahri kuşu tedavisinin ardından doğaya..
    8. Gurbetçi hacı adayları da tek yürekti
    9. Çin'den İngiltere'ye "Hong Kong'a..
    10. 'Arafat'a böyle hazırlandılar'
    11. Arafat’a yağmur bereketi
    12. Sakarya'da jandarmadan helikopterli..
    13. Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    14. Vali Bilmez’den hudut kartallarına..
    15. Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu,..
    16. 'En kutsal yolculuğun zirve günü'
    17. Kurban Bayramı arifesinde İdlib'e..
    18. Çorum’da sahibinden kaçan kurbanlık..
    19. Başkan Bozkurt kurban pazarını ziyaret..
    20. Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
    21. Bıçakçı ustası Çeşmeci’nin Kurban..
    22. 'Derin dondurucuları değil gönülleri..
    23. Rusya'da binlerce kişi protesto için..
    24. 'Kurban, tatil ile yan yana konulmaz'
    25. Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini..
    26. Eskişehir’de Arefe Günü alışveriş..
    27. 'Öksüz ve yetimleri sevindirelim'
    28. Norveç’te bir camide saldırı: 1 yaralı
    29. Kurbanlıktan sonra en çok Türk kahvesi..
    30. BAE'den Yemen'de ateşkes çağrısı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti