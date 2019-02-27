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Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:14
Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.

Pakistan ordusu, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı.

Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:14
  1. Hindistan
  2. Pakistan
  3. savaş
  4. savaş uçakları

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 9 dk önce
    BU SAVAŞI ABD VE İNGİLTERE KÖRÜKLÜYOR!! SİLAH SATIŞINDAN EKONOMİLERİNİ DÜZELTECEKLER
  • AbdullahAbdullah24 dk önce
    Keşmirdeki teröristler Amerikalıların verdiği manpadlerden kullanıyor. Siyonist Keşmirliler savaş çıkarıp Amerikaya para kazandırmaya çalışıyor.

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