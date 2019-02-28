Pakistan-Hindistan geriliminde flaş gelişme! Rusya: Arabuluculuğa hazırız

Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu. Pakistan savaş uçakları, Hindistan savaş uçakları tarafından engellendi. Öte yandan Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Rusya da iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde 44 Hint askerinin öldürülmesiyle başlayan başlayan kriz dün savaş uçaklarının düşürülmesiyle zirveye çıkmıştı. Hindistan 44 askerinin Pakistan tarafından öldürüldüğünü iddia etmiş, ancak Pakistan bu suçlamayı kesin bir dille reddetmişti.

Aradan geçen kısa bir süre sonra, Hint savaş uçakları Pakistan sınırlarına girmiş, havalanan Pakistan jetleri Hint uçaklarına müdahale etmişti. İt dalaşında Hindistan savaş uçakları bombalarını Pakistan topraklarına bırakmıştı. Dün ise kriz zirveye çıkmış, Pakistan, Hindistan savaş uçaklarını vurup düşürmüştü.

Gerilim bugüne sıçradı

İki ülke arasındaki gerilim bugün de devam ediyor. Pakistan Ordusu'na ait savaş uçakları, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştı. Hindistan savaş uçakları, Pakistan jetlerini Keşmir bölgesi üzerinde engellendi.

Rusya: Arabuluculuk yapmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova yönetiminin savaşın eşiğine gelen Hindistan ve Pakistan arasında arabuluculuk etmeye hazır olduğunu söyledi.

Hindistan Başbakanı ilk kez konuştu

Hindistan Halk Partisi (BJP) mensuplarına video konferans yoluyla hitap eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Modi, "Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız" diye konuştu.

Muhalefetin hükümete "Pakistan'ın saldırılarına yetersiz karşılık verdiği" yönündeki eleştirilerine de değinen Modi, Hindistan ordusunun saldırılara karşı görevini yerine getirdiğini savunarak "Düşmanlarımıza bizi suçlama imkanı sağlamamalıyız. Hindistan, birlik içinde yaşayacak ve savaşacaktır" dedi.

Pakistan: Yakaladığımız Hintli pilotu teslim etmeye hazırız

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hindistan gerginliğini hafifletmek için pilotu geri vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hindistan kapatılan havalimanlarını tekrar açtı

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA),Hindistan medyasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Pakistan ile yaşanan gerginlik nedeniyle dün sivil uçuşlara kapattığı havaalanlarında uçuşları yeniden başlattığını aktardı.