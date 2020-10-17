  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan gümrüğünde değeri milyon doları bulan 75 şahin kuş ele geçirildi
Dünya

Pakistan gümrüğünde değeri milyon doları bulan 75 şahin kuş ele geçirildi

Pakistanlı yetkililer, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmak istenen ve değeri milyon doları bulan 75 şahin cinsi kuş ele geçirdiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:56:00 -
Pakistan gümrüğünde değeri milyon doları bulan 75 şahin kuş ele geçirildi

Cumartesi günü yapılan operasyonda gümrük yetkilileri, ülkenin kuzey bölgelerinde yakalanan ve güneydeki Karaçi limanından kaçırılmak istenen 75 şahin ve bir adet houbara türü toy kuşuna el konulduğunu açıkladı.

Yetkililer, kuşların neslinin tükenmekte olduğunu ve ele geçirilen yabani hayvan sayısının son dönemlerdeki en büyük miktarlardan biri olduğunu belirtirken olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

Gümrük Muhafaza memurlarından Muhammet Saqif Saeed yaptığı açıklamada kuşların nadir ve nesli tükenmekte olan türler arasında ve ticareti kesinlikle yasak olduğunu bildirdi.

Yetkililer, kuşların Pakistan karaborsasında el altından satıldığını ve değerinin yaklaşık 200 milyon rupi (1 milyon dolar) olduğunu belirtti. Pakistan Yüksek Mahkemesi verdiği kararla ülkede yırtıcı kuşlarla avlanmayı yasaklamıştı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB'den şaka gibi Azerbaycan açıklaması!
Dünya

AB'den şaka gibi Azerbaycan açıklaması!

Azerbaycan'la gerçekleştirdiği müzakereye rağmen sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarına devam eden ve son olarak Gence ve Mingeçe..
Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar patlak verdi
Dünya

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar patlak verdi

Dağlık Karabağ'da kahraman Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan güçleri birbirine düştü. Karabağ'da cephedeki iki Ermeni ..
Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı
Gündem

Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı doğal gaz açıklaması öncesi çalışmaların karadaki merkezi Filyos Limanı'nda hareketli anlar y..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay