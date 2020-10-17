Pakistan gümrüğünde değeri milyon doları bulan 75 şahin kuş ele geçirildi

Cumartesi günü yapılan operasyonda gümrük yetkilileri, ülkenin kuzey bölgelerinde yakalanan ve güneydeki Karaçi limanından kaçırılmak istenen 75 şahin ve bir adet houbara türü toy kuşuna el konulduğunu açıkladı.

Yetkililer, kuşların neslinin tükenmekte olduğunu ve ele geçirilen yabani hayvan sayısının son dönemlerdeki en büyük miktarlardan biri olduğunu belirtirken olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

Gümrük Muhafaza memurlarından Muhammet Saqif Saeed yaptığı açıklamada kuşların nadir ve nesli tükenmekte olan türler arasında ve ticareti kesinlikle yasak olduğunu bildirdi.

Yetkililer, kuşların Pakistan karaborsasında el altından satıldığını ve değerinin yaklaşık 200 milyon rupi (1 milyon dolar) olduğunu belirtti. Pakistan Yüksek Mahkemesi verdiği kararla ülkede yırtıcı kuşlarla avlanmayı yasaklamıştı.