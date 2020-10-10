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Aktüel Pakistan Genelkurmay Başkanı'ndan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki tutumuna destek
Aktüel

Pakistan Genelkurmay Başkanı'ndan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki tutumuna destek

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:26:17 -
Pakistan Genelkurmay Başkanı'ndan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki tutumuna destek

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Rıza, "işgal altındaki" Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın tutumunu tamamıyla desteklediklerini bildirdi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Ali Alizada'nın, Rawalpindi'de Genelkurmay Başkanı Rıza ile ikili çıkarlar ve bölgesel güvenlik meselelerini ele almak üzere bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Rıza’nın, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin BMGK kararları doğrultusunda Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki tutumunu tam olarak desteklediğini söylediği aktarıldı.

Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Alizada da Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin haklı davasına verdiği destek için Pakistan'a teşekkür etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 2 Ekim’de yapılan açıklamada, "Pakistan ordusunun Azerbaycan güçleriyle birlikte Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaştığı" yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Açıklamada, Hint basınında yer alan iddiaların "sorumsuz, spekülatif ve temelsiz" olduğu belirtilmişti.

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