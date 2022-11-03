Pakistan eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! Silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haberi! Reuters'ın Pakistan medyasına dayandırdığı habere göre, ülkenin eski başbakanı İmran Khan bulunduğu konvoya silahlı saldırı düzenlendi.

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, Pencap'ta suikast girişimine uğradı. Konvoyuna ateş açıldı.

Konvoyuna ateş açılan İmran Han, bacağından vuruldu. Olayda Han'ın ekibinden iki kişi daha yaralandı.

İmran Han'ın şu anda güvende olduğu belirtiliyor.

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Khan, erken seçim talebiyle İslamad'daki bir protesto yürüyüşüne liderlik ediyordu. Yerel haberlere göre, zanlı tutuklandı.

KHAN VE DESTEKÇİLERİ LAHOR’DAN YOLA ÇIKMIŞTI

Khan ve destekçileri 28 Ekim’de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad’a doğru yola çıkmıştı. Konvoy nedeniyle 260 kilometrelik yol boyunca çok sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılırken, konvoyun İslamabad’a oturma eylemi yapması bekleniyordu.

KHAN’A 5 YIL SİYASİ YASAK

Pakistan’da 10 Nisan'da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.

Peki, Pakistan eski Başbakanı Imran Khan kimdir?

Pakistanlı siyasetçi, eski kriket oyuncusu ve Bradford Üniversitesi'nin eski rektörü olan Imran Khan, Pakistan’da başbakan olarak görev almıştı.

1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Kasım 2002 yılından Ekim 2007'ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi. 2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. GlobalPost gazetesi onu 2012'nin dokuz lideri sıralamasında üçüncü olarak gösterdi. Bir hayır işleri örgütü olan Asia Society tarafından İmran Han 2012 yılında Asya'da Yılın Adamı olarak seçildi.

Pakistan'da 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi kazandı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

10 Nisan 2022'de mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak hükümet düştü ve başbakanlık görevinden alındı. Parlamentoda bir gensoru önergesi ile görevden alınan ilk başbakan oldu.

22 Ağustos 2022'de, polisi ve yargıyı yakın yardımcısını tutuklamak ve işkence yapmakla suçlamasının ardından Pakistan polisi tarafından terörle mücadele yasaları uyarınca suçlandı.

21 Ekim 2022'de, Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu, Imran Khan'a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl boyunca siyasi yasak getirdi.